ЦБ выбрал 12 банков для тестирования системы цифрового рубля

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Сбербанк, ВТБ и десять других банков присоединятся к тестированию цифрового рубля, которое стартует в январе 2022 года и будет проходить в несколько этапов в течение всего года. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России.

В материале уточняется, что в декабре 2021 года должна быть завершена разработка прототипа платформы цифрового рубля, после чего начнется тестирование.

"По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля", – говорится в сообщении.

На первом этапе в планах опробовать эмиссию цифрового рубля и ряд других операций. После должен быть расширен их список и увеличено количество участников пилота.

Первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова отметила, что для комфортного использования цифровой валюты необходимо обеспечить бесшовный переход из одной формы рубля в другую. Для этого очень важно взаимодействовать с участниками рынка на всех этапах.

В первую пилотную группу включены "Ак Барс", Альфа-банк, "Дом.РФ", ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, "Союз" и Транскапиталбанк.

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что цифровой рубль со временем заменит наличные деньги, однако этот процесс будет небыстрым. Он подчеркнул, что новая форма российской валюты будет один к одному обмениваться с уже существующими.

