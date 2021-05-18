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Прототип цифрового рубля будет создан до конца 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя Центрального банка РФ Ольгу Скоробогатову.

"Прототип мы сделаем в конце года, и дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать", – заявила Скоробогатова, добавив, что на данный момент готова концепция валюты.

Идею цифрового рубля предложили еще в октябре 2020 года. Предполагается, что он будет представлять собой уникальный цифровой код, который можно будет использовать наравне с другими форматами российской валюты.

Ранее научный руководитель центра компетенций распределенных реестров СПбГУ Виктор Достов рассказал о возможных преимуществах цифрового рубля. К ним он отнес повышенную отслеживаемость транзакций, полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью со стороны ЦБ, а также эффективную монетарную политику.

