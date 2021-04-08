Эксперт перечислил возможные плюсы цифрового рубля

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Научный руководитель центра компетенций распределенных реестров СПбГУ Виктор Достов перечислил возможные плюсы цифрового рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, повышенная отслеживаемость транзакций, полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью, эффективная монетарная политика, управление комиссиями, а также доступность офлайн-расчетов являются возможными плюсами цифрового рубля.

Кроме того, основные преимущества сконцентрированы на стороне ЦБ, среди которых отслеживаемость, полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью, эффективная монетарная политика, управление комиссиями и другое, добавил эксперт.

Достов также подчеркнул, что востребованность цифрового рубля среди потребителей является главным вопросом, который стоит перед странами, запускающими свою цифровую валюту. Именно от того, сможет ли Центробанк конвертировать эти преимущества в востребованность у рынка, будет зависеть и то, в какой степени цифровой рубль создаст конкуренцию существующим безналичным инструментам.

По мнению эксперта, среди недостатков цифровой валюты можно отметить стоимость операций, которую будут устанавливать напрямую с ЦБ.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что переводы в цифровых рублях между физлицами должны быть абсолютно бесплатными.