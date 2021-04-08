Эксперт перечислил возможные плюсы цифрового рубля

Фото: depositphotos/peshkov
Научный руководитель центра компетенций распределенных реестров СПбГУ Виктор Достов перечислил возможные плюсы цифрового рубля. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, повышенная отслеживаемость транзакций, полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью, эффективная монетарная политика, управление комиссиями, а также доступность офлайн-расчетов являются возможными плюсами цифрового рубля.
Кроме того, основные преимущества сконцентрированы на стороне ЦБ, среди которых отслеживаемость, полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью, эффективная монетарная политика, управление комиссиями и другое, добавил эксперт.
Достов также подчеркнул, что востребованность цифрового рубля среди потребителей является главным вопросом, который стоит перед странами, запускающими свою цифровую валюту. Именно от того, сможет ли Центробанк конвертировать эти преимущества в востребованность у рынка, будет зависеть и то, в какой степени цифровой рубль создаст конкуренцию существующим безналичным инструментам.
По мнению эксперта, среди недостатков цифровой валюты можно отметить стоимость операций, которую будут устанавливать напрямую с ЦБ.
Ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что переводы в цифровых рублях между физлицами должны быть абсолютно бесплатными.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: