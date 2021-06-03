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Экономика

17:28

В ЦБ рассказали, когда цифровой рубль заменит наличные деньги

экономика

Фото: depositphotos/veranis

Цифровой рубль со временем заменит наличные деньги, однако этот процесс будет небыстрым. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

"Во-первых, "серая" экономика быстро никуда не денется, во-вторых, есть ментальные преграды. Поэтому это длинный переходный период", – приводит его слова РИА Новости. По его мнению, скорость перехода зависит от степени технологической готовности. При этом он отметил, что Россия – одна из лидеров в плане развития интернет-технологий и увеличения площади покрытия Сети.

Экономист подчеркнул, что новая форма российской валюты будет один к одному обмениваться с уже существующими.

Ранее зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова рассказала, что прототип цифрового рубля будет создан до конца 2021 года. На данный момент готова концепция валюты.

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