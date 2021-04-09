Эксперт рассказал, нужен ли россиянам цифровой рубль

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Для россиян, которые пользуются банковскими картами и электронными платежными системами, появление цифрового рубля ничего не изменит, а в банковском секторе может снизиться уровень финансовой преступности. Об этом в беседе с News.ru рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Он отметил, что большинство современных смартфонов поддерживают электронную оплату, так что жителям Москвы и Петербурга не придется менять привычки.

"Населению нет разницы, какими электронными деньгами пользоваться, а банковскому сектору цифровой рубль даст возможность снизить уровень финансовой преступности", – отметил спикер.

Он добавил, что запуск электронной валюты откроет финансовый рынок для иностранцев. Есть шанс, что электронный рубль займет свою нишу в международной торговле и станет альтернативой доллару.

Коган рассказал, что новая цифровая валюта позволит ЦБ создавать денежные средства в новом формате.

По мнению эксперта, электронный рубль будет иметь форму цифрового кода и его можно будет программировать так, чтобы использовать только для оплаты конкретных услуг или продуктов. Таким образом, передвижение валюты удастся полностью взять под контроль.

Ранее научный руководитель Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Виктор Достов перечислил возможные плюсы цифрового рубля. Он отметил повышенную отслеживаемость транзакций и полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью.