Названы факторы, от которых зависят цены и курс рубля

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Финансист и финансовый аналитик Ян Марчинский прокомментировал заявление своих коллег о влиянии темпов вакцинации на курс рубля, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт полагает, что прививки не будут сильно влиять на динамику. По его словам, существуют более важные моменты, из-за которых в РФ растут цены и дешевеет национальная валюта. Это инвестиционный климат и политика, добавил он.

"Если бы наша страна была привлекательной для международных инвесторов из Сингапура, Китая, Америки, Европы и они бы вкладывали свои деньги в нашу экономику, мы бы очень бурно росли. Так было с 2000 по 2008 год. А в последнее время все только выводят деньги из страны", – пояснил Марчинский.

Специалист уточнил, что главным образом влиять на то, сколько будет стоить рубль и как будут расти цены, будет именно политика. Он отметил, что пока быстрого прорыва или улучшения ситуации ждать не приходится.

"Цены будут продолжать расти, реальные доходы населения падают с 2014 года, и непонятно, когда изменится этот тренд. Наше население нищает уже седьмой год подряд", – сказал финансист.

Ранее аналитик рассказала, когда нужно продавать доллары и евро. По ее словам, это следует делать, когда Центробанк объявляет о закупке доллара.