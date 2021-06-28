Аналитик рассказала, когда нужно продавать доллары и евро

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Купить или продать валюту по более выгодной цене можно, когда Центробанк объявляет о закупке доллара, рассказала директор по развитию инвестиционной компании GLS INVEST Оксана Покровская. В этот момент, подчеркнула эксперт, курс будет однозначно расти.

"Если ЦБ объявляет о закупке долларов, значит, это хорошее время для продажи ранее купленной валюты, поскольку курс доллара однозначно будет расти. И наоборот: если ЦБ снижает объем валютного резерва, значит, доллар подешевеет и имеет смысл его купить", – приводит слова Покровской агентство "Прайм".

Аналитик также добавила, что нет необходимости полностью избавляться от доллара или евро, чтобы не потерять большую часть сбережений. Даже если случится резкое падение рубля, добавила Покровская, не стоит бежать в обменники и покупать валюту на пике.

Ранее главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян рассказал, что есть несколько классов активов в валюте, на которые можно заменить доллары. Речь идет о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций через покупку ЕТF или БПИФ, а также инвестировании в индивидуальный портфель акций.