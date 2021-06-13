Банкир рассказал россиянам о лучшей альтернативе доллару

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Есть несколько классов активов в валюте, на которые можно заменить доллары, рассказал главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян. По его словам, валютные инвестиции – это не только банковские депозиты.
"Речь идет о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций через покупку ЕТF или БПИФ, инвестирование в индивидуальный портфель акций", – приводит слова банкира агентство "Прайм".
Финансист отметил, что преимущество корпоративных или государственных еврооблигаций заключается в том, что купонный доход по ним выше, чем денежный процент. Помимо этого, можно выбирать надежность эмитента.
Ранее аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал, что лучше всего для сбережений подходит валюта развитой страны, не зависящей от природных ресурсов, а также придерживающейся международных требований и стандартов. Он убежден, что россиянам стоит инвестировать в евро, фунт стерлингов и швейцарский франк.
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