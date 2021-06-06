Финансист рассказал, в какие валюты стоит переложить средства из доллара

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Лучше всего для сбережений подходит валюта развитой страны, не зависящей от природных ресурсов, а также придерживающейся международных требований и стандартов. Об этом агентству "Прайм" рассказал аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.
Он убежден, что россиянам стоит инвестировать в евро, фунт стерлингов и швейцарский франк.
Эксперт напомнил, что с начала пандемии евро по отношению к рублю вырос на 17,5%. Диверсифицированная экономика и развитые институты делают регион крайне привлекательным для инвесторов, что отражается на курсе.
Говоря про фунт стерлингов, Маслов отметил, что, несмотря на Brexit, эта валюта по-прежнему значима на мировой арене, а ее рост относительно рубля за год составил 17,76%. Он добавил, что даже в худшие годы курс фунта оставался относительно стабилен благодаря взвешенным политическим решениям и развитой экономике страны.
По мнению эксперта, валюта нейтральной и стабильной Швейцарии также отвечает интересам инвестора. Он напомнил, что страна также знаменита своими крайне надежными банками и играет роль мировой казны.
Ранее главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян рассказал, что доллар уже не является самой сильной валютой в мире, к тому же многие страны стараются переходить на взаиморасчеты в национальных валютах или евро.
По его словам, основные конкуренты американской валюты – это евро, японская йена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар.
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