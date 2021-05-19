Названы лучшие валюты для сбережений

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Держать сбережения в одной валюте не стоит, сохранить или приумножить капитал поможет грамотная диверсификация. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на представителя биржи криптовалют Garantex Татьяну Максименко.
Она отметила, что если задача стоит именно в приумножении средств, инвестору важно определиться, за какой период времени и на какой риск он готов. При этом эксперт подчеркнула, что высокая доходность сопряжена с высоким риском.
"Поэтому, конечно, хранить сбережения в какой-то валюте, если речь не идет о 100 долларах, совершенно точно не стоит. Желательно иметь не менее трех мировых валют в портфеле, а лучше пять – это доллар США, евро, швейцарский франк, фунт стерлингов и китайский юань", – сказала Максименко.
Также допустимо включить в портфель криптовалюты, например, биткоин, эфир, стейблкоин считает представитель биржи. В этом случае необходимо учитывать уровень терпимости инвестора к риску.
Ранее россиянам рассказали, как не потерять деньги в кризис. Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Аяз Алиев уверен, что сохранить деньги во время экономического кризиса удастся, если держать их на депозитном счете.
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