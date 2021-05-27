Финансист рассказал, как защититься от грядущего кризиса

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Возникновение кризисов время от времени предопределено, так как экономика развивается циклично. Чтобы от них защититься, необходимо входить в кризис, имея в совокупном портфеле как можно меньше слабых активов. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на управляющего активами "БКС Мир инвестиций" Андрея Русецкого.
Он рассказал, что защитную функцию могут выполнять российские облигации – как валютные, так и рублевые. По словам специалиста, не стоит забывать, что акции в силу своей повышенной волатильности также могут сильно пострадать в будущий кризис.
Эксперт отметил, что средняя просадка в период рецессии портфеля акций составляет 20%, а без рецессии аналогичные изменения в США были только 3 раза в истории.
Лучше других, считает Русецкий, турбулентность переносят защитные акции секторов, у которых выручка не зависит от нее. Это, например, здравоохранение, телекоммуникации и ЖКХ.
Ранее россиянам рассказали, как не потерять деньги в кризис. Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Аяз Алиев уверен, что сохранить деньги во время экономического кризиса удастся, если держать их на депозитном счете.
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