В США оценили последствия возможного отказа России от доллара

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Соединенные Штаты не боятся того, что Россия и Китай откажутся от доллара. Об этом в ходе слушаний в парламенте заявил глава американской ФРС Джером Пауэлл.

По его словам, силу данной валюты обеспечивают открытые рынки, низкая инфляция и "работающие демократические институты США".

"Этого нет на наших радарах. Доллар – мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко", – приводит слова Пауэлла РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в течение месяца Минфин изменит структуру ФНБ. Так, доля доллара сократится до нуля, а британского фунта – до 5%. Неизменной останется наполняемость японской иеной. Ее доля по-прежнему будет равна 5%. При этом планируется увеличить долю евро до 40%, а китайского юаня – до 30%. Также в структуру фонда включат 20% золота.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что во многих странах происходит процесс дедолларизации из-за сомнений в надежности американской валюты.