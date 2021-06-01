Американский миллиардер назвал валюту, которая заменит доллар

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Основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио считает, что китайский юань станет одной из наиболее используемых валют в мировой торговле. Об этом он заявил телеканалу CNBC.

Согласно прогнозам американского миллиардера, цифровой юань окажется более жизнеспособным, чем его американский аналог.

"Я считаю, что в будущем люди будут выбирать валюты сами и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономический фундаментом. Для многих стран это станет угрозой", – сказал он.

Предприниматель предположил, что в США экономика может оказаться под ударом не только из-за укрепления китайской валюты, но и вследствие внутренних проблем.

Ранее россиянам рассказали, как не потерять деньги в кризис. Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Аяз Алиев выразил уверенность, что сохранить деньги во время экономического кризиса удастся, если держать их на депозитном счете.