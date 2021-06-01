Американский миллиардер назвал валюту, которая заменит доллар

Фото: ТАСС/ Zuma
Основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио считает, что китайский юань станет одной из наиболее используемых валют в мировой торговле. Об этом он заявил телеканалу CNBC.
Согласно прогнозам американского миллиардера, цифровой юань окажется более жизнеспособным, чем его американский аналог.
"Я считаю, что в будущем люди будут выбирать валюты сами и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономический фундаментом. Для многих стран это станет угрозой", – сказал он.
Предприниматель предположил, что в США экономика может оказаться под ударом не только из-за укрепления китайской валюты, но и вследствие внутренних проблем.
Ранее россиянам рассказали, как не потерять деньги в кризис. Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Аяз Алиев выразил уверенность, что сохранить деньги во время экономического кризиса удастся, если держать их на депозитном счете.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: