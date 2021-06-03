Дедолларизация идет во многих странах из-за беспокойства за надежность валюты – Песков

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Во многих странах происходит процесс дедолларизации из-за сомнений в надежности американской валюты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что вопрос об отказе РФ от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) нужно адресовать в правительство, а не в Кремль.

"Я только могу сказать, что процесс дедолларизации постоянный, он сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс дедолларизации имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в течение месяца Минфин изменит структуру ФНБ. Так, доля доллара сократится до нуля, а британского фунта – до 5%. Неизменной останется наполняемость японской иеной. Ее доля по-прежнему будет равна 5%. При этом планируется увеличить долю евро до 40%, а китайского юаня – до 30%. Также в структуру фонда включат 20% золота.

В конце мая аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов рассказал, что на рынке складывается хорошая ситуация для приобретения долларов. По словам специалиста, данная валюта является удобным базовым активом, ее лучше закупать максимально по низкому курсу.