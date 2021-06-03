Рубль укрепился после решения избавиться от долларов в ФНБ

Фото: depositphotos/valphoto

Рубль отреагировал краткосрочным ростом к доллару и евро, после того как Минфин принял решение избавиться от долларов в Фонде национального благосостояния, следует из данных Московской биржи.

На 13:28 по Москве курс доллара расчетами "завтра" вырос на 1 копейку – до 73,17 рубля, курс евро снизился на 9 копеек – до 89,25 рубля.

Чуть раньше было зафиксировано падение доллара и евро до 73,02 и 89,11 рубля соответственно.

В течение месяца Минфин изменит структуру ФНБ. Так, доля доллара сократится до нуля, британского фунта – до 5%. Неизменной останется наполняемость японской иеной. Ее доля по-прежнему будет равна 5%. При этом планируется увеличить долю евро до 40%, а китайского юаня – до 30%. Также в структуру фонда включат 20% золота.

В конце мая аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов рассказал, что на рынке складывается хорошая ситуация для приобретения долларов. По словам специалиста, данная валюта является удобным базовым активом, ее лучше закупать максимально по низкому курсу.