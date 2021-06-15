Аналитик посоветовал гражданам РФ запасаться валютой

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Россиянам посоветовали запасаться валютой, пока курс рубля находится на максимуме. Об этом News.ru сообщил старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.
По его словам, если речь идет о долгосрочных накоплениях, то текущий курс доллара и евро можно считать настоящим подарком для россиян. При этом он подчеркнул, что принятие решения о покупке иностранной валюты – это индивидуальный процесс.
"В том случае если речь идет о краткосрочных конвертациях (на отпуск или другие цели), то можно разделить сумму на две равные части: на первую – приобрести валюту сразу, а на вторую – перед днем, когда эти средства планируется потратить. Таким образом, получится средняя цена покупки за этот период", – сказал Розман.
Он предположил, что текущие курсы для российской валюты станут максимумами, от которых начнется тренд на ослабление в течение следующих одного-двух кварталов. Первой целью этого тренда могут быть отметки 74–75 рублей за доллар и 89–90 рублей за евро.
Далее, если после встречи президентов России и США санкционное давление на РФ возобновится, можно будет ожидать снижения рубля до 78–79 рублей к доллару США и 92–93 к евро.
Розман назвал символичным, что именно перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена курс рубля достиг максимальных в 2021 году значений.
К главным факторам, которые сыграли в пользу укрепления рубля, эксперт причислил некоторую "разрядку" в отношениях США и России, отведение российских войск от границы с Украиной, а также положительную динамику цен на нефть.
Ранее курс евро на Московской бирже опустился до 87 рублей впервые с 17 марта. Европейская валюта показала снижение до 0,38% к закрытию предыдущей сессии.
Курс доллара расчетами на завтра снижался на 13 копеек – до 71,64 рубля – на фоне решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 5,5% годовых.
Данное решение позволило вернуть ключевую ставку на уровень апреля – июня прошлого года. В Банке России объяснили такой шаг повышенной инфляцией.
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