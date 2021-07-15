Московский НПЗ обеспечит больше топлива для Москвы

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Московский НПЗ увеличил объем переработки на 20% – за месяц переработано более миллиона тонн нефти. Такой рост обеспечил новый комплекс "Евро+", в открытии которого год назад участвовал Сергей Собянин.

Комплекс выполняет полный производственный цикл: от подготовки сырой нефти до выпуска топлива для столичного региона.

Благодаря "Евро+" МНПЗ дополнительно сократил воздействие на окружающую среду: объект заменил сразу пять установок предыдущего экологического поколения, которые демонтировали. Рост эффективности, экологичности и безопасности производства нефтепродуктов для Московского региона – это основные цели модернизации МНПЗ, которую с 2011 года продолжает "Газпром нефть".

Объем инвестиций в комплексную программу составляет более 350 миллиардов рублей. Выполненные мероприятия позволили обновить производство на 80% и снизить воздействие на окружающую среду на 75%.

Сейчас на Московском НПЗ идет подготовка строительства комплекса глубокой переработки нефти, который позволит увеличить выпуск топлива для рынка столичного региона.

Заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер назвал пуск комплекса "Евро+" для Московского НПЗ важным этапом: предприятие избавилось от устаревших установок прошлого экологического поколения и увеличило эффективность переработки.

"Сегодня модернизация Московского НПЗ продолжается: новые проекты, к реализации которых мы привлекли ведущие мировые компании, повысят глубину переработки нефти практически до 100%. Современные технологии дополнительно увеличат производство востребованных рынком светлых нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива, авиационного керосина", – заключил Чернер.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что воздействие Московского нефтеперерабатывающего завода на экологию снизилось в четыре раза. 23 июля прошлого года на МНПЗ ввели в эксплуатацию новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+".

Комплексная модернизация МНПЗ началась в 2010 году, когда он вошел в состав холдинга "Газпром нефть", и рассчитана на период до 2025 года. Строительство высокотехнологичного комплекса переработки нефти "Евро+" велось внутри действующего предприятия и заняло более трех лет.