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Экономика

10:04

Курс евро опустился ниже 87 рублей впервые с 6 июля

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже 87 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Курс евро расчетами на завтра, 23 июля, опустился до 86,98 рубля. Данная тенденция отметилась впервые с 6 июля текущего года. Немного позже курс поднялся до 87,02 рубля.

Снижение также затронуло курс доллара. Американская валюта на Мосбирже подешевела до 73,77 рубля.

Накануне исторический максимум обновила цена бензина Аи-95. Она выросла за день на 0,6% и достигла 59,85 тысячи рублей за тонну, что больше, чем за 3 июля 2020 года (59,78 тысячи рублей за тонну).

Ранее агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB- со стабильным прогнозом. По мнению министра финансов Антона Силуанова, данное решение отражает правильное направление экономической политики российского правительства.

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд

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