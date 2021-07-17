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Экономика

01:11

Силуанов оценил решение S&P о сохранении рейтинга России

экономика

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал решение международного рейтингового агентства S&P сохранить рейтинг России. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 16 июля, агентство подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB- со стабильным прогнозом

По мнению Силуанова, решение S&P указывает на правильное направление экономической политики, которую проводит правительство РФ. Глава Минфина отметил, что агентство улучшило свой прогноз в отношении роста российской экономики в 2021 году до 3,7% годовых.

"Текущее состояние платежного баланса Российской Федерации, сбалансированное бюджетное планирование и действующий режим плавающего валютного курса обеспечивают достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков", – привел министр мнение аналитиков.

Ранее Владимир Путин говорил, что российская экономика выходит из вызванного пандемией кризиса. По его словам, лучше всех о положении дел в данной области знают предприниматели.

Президент также заявлял, что принимаемые властями некоторых регионов меры направлены на то, чтобы избежать локдауна из-за коронавируса. Глава государства подчеркивал, что в рамках этих действий в некоторых субъектах страны вводится обязательная вакцинация для определенных категорий граждан.

Прогноз Минэкономразвития по росту реальных доходов населения остался на уровне 3%

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