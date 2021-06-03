Путин заявил о выходе экономики РФ из сложной ситуации после пандемии

Фото: kremlin.ru
Российская экономика выходит из вызванного пандемией кризиса. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках ПМЭФ.
"Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому – результаты работы российской экономики в целом", – отметил глава государства.
Данный вопрос президент также пообещал поднять и в ходе выступления на пленарной сессии форума в пятницу. По его словам, лучше всех о положении дел в данной области знают предприниматели, чувствуют в ходе практической работы в ежедневном режиме.
"Благодаря вам и вашим коллегам стране удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир. Наша экономика выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались", – добавил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что колебание цен происходит из-за конъюнктурных факторов. Он также добавил, что правительство работает с данным вопросом, это скрупулезный процесс.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: