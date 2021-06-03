Путин заявил о выходе экономики РФ из сложной ситуации после пандемии

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Российская экономика выходит из вызванного пандемией кризиса. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках ПМЭФ.

"Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому – результаты работы российской экономики в целом", – отметил глава государства.

Данный вопрос президент также пообещал поднять и в ходе выступления на пленарной сессии форума в пятницу. По его словам, лучше всех о положении дел в данной области знают предприниматели, чувствуют в ходе практической работы в ежедневном режиме.

"Благодаря вам и вашим коллегам стране удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир. Наша экономика выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались", – добавил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что колебание цен происходит из-за конъюнктурных факторов. Он также добавил, что правительство работает с данным вопросом, это скрупулезный процесс.