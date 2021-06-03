Фото: пресс-служба "Газпром нефти"
В рамках Петербургского международного экономического форума "Газпром нефть", ВТБ и "Аэрофлот" заключили меморандум о сотрудничестве в сфере развития цифровых инструментов моментальных финансовых расчетов между партнерами.
Компании в партнерстве будут развивать систему моментальных расчетов за авиатопливо, созданную "Газпром нефтью". Платформа Smart Fuel для оплаты топлива работает на базе инновационной технологии блокчейн. Эта цифровая среда дает возможность ускорить транзакции между авиакомпанией и топливозаправщиком до нескольких секунд и сделать взаиморасчеты безопасными. Блокчейн-платформу уже используют в нескольких российских аэропортах.
"Газпром нефть" первой в мире успешно применила собственную блокчейн-платформу для организации заправок воздушных судов. Наша разработка – программа Smart Fuel – позволила повысить уровень финансовой безопасности процедуры оплаты топлива и при этом существенно сократила время взаиморасчетов – с нескольких дней до 15 секунд", – сказал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.
Он выразил надежду, что в партнерстве с ведущим банком и главным авиаперевозчиком РФ сервис будет развиваться и масштабироваться. Также в планах изучить возможность создания новых специализированных цифровых инструментов для авиаотрасли.
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что банковская среда готова к трансформации привычных моделей взаиморасчетов.
"Банк ВТБ сделал ставку на внедрение инновационных продуктов. Яркий пример – создание платежного модуля для проведения расчетов на базе блокчейн. Эффективная схема взаиморасчетов решает сразу несколько задач, позволяя нашим партнерам – "Газпром нефти" и "Аэрофлоту" – сэкономить время и денежные средства", – сказал Костин.
Генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов подчеркнул, что авиаперевозчик последовательно внедряет наиболее современные технологии.
"Участие в разработке цифровых инновационных продуктов, демонстрирующих эффективность, таких как цифровой платежный модуль на основе блокчейн-технологии, – это инвестиция в эффективность и надежность", – сказал гендиректор "Аэрофлота".
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