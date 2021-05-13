Tesla приостанавливает продажи своих электромобилей за биткойны

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Tesla приостанавливает прием биткойна как средства оплаты из-за неэкологичного способа его получения. Об этом сообщил основатель и глава компании Илон Маск в своем Twitter.

"Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна", – написал он.

Маск добавил, что пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии, компания не будет продавать свои биткойны.

Он также выразил мнение, что за криптовалютой многообещающее будущее, но допускать, чтобы она развивалась за счет огромной цены для окружающей среды, нельзя.

Ранее экономист рассказал, стоит ли сейчас инвестировать в биткойн. Он выразил уверенность, что вкладываться в него стоит лишь после того, как он начнет торговаться на фондовой бирже. Если валюта привлечет интерес крупных игроков, можно последовать за ними.