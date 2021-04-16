Эксперт назвал три причины снижения курса биткойна

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Директор криптовалютной биржи Binance Глеб Костарев рассказал, чем может быть вызвано снижение курса биткойна. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, за сутки курс биткойна снизился почти на 2,5%, сейчас его стоимость составляет чуть ниже 61 тысячи долларов.

По словам Костарева, такое снижение вызвано спадом ажиотажа вокруг публичного листинга Coinbase. По мнению эксперта, это стало одной из причин падения стоимости криптовалюты.

Второй причиной стала подача канадской компанией Horizons заявки на биржевые фонды (ETF) на биткойн, один из которых позволяет зарабатывать на падении курса BTC.

Третьей причиной стал запрет турецкого центрального банка на использование криптовалюты для оплаты товаров или услуг.

Однако, как отметил Костарев, рынок все еще настроен оптимистично и ожидает дальнейшего роста криптовалюты.

Ранее в РАКИБ рассказали о влияющих на рост биткойна факторах. Там отметили, что к концу 2021 года биткойн может достигнуть и отметки 100 тысяч долларов из-за нестабильности мирового экономического сегмента.