В РАКИБ рассказали о влияющих на рост биткойна факторах

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Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников прокомментировал рост биткойна и данные о том, что его стоимость обновила исторический рекорд. Об этом сообщает RT.

"Мы прогнозируем, что летом может быть откат до 40–45 тысяч долларов, если какие-то крупные игроки захотят на этом заработать. Но в связи с тем, что происходит в мире, прогнозы уже становятся субъективными", – пояснил Бражников.

Эксперт также отметил, что к концу 2021 года биткойн может достигнуть и отметки 100 тысяч долларов из-за нестабильности мирового экономического сегмента.

"Плюс различные мировые платежные системы вводят в свой сегмент биткойн... Он становится более и более популярным средством платежа", – заключил специалист.

Ранее биткойн в ходе торговой сессии вырос на 10,54% и достиг 52,5 тысячи долларов за единицу криптовалюты.

Известно, что бурный рост цены биткойна спровоцировал один из твитов основателя компании Tesla Илона Маска. После его публикации о криптовалюте ее стоимость сразу же увеличилась на 19%, тенденция сохраняется до сих пор.