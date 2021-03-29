Биткойны научились добывать на игровой приставке

Пользователь YouTube смог адаптировать первую крупную портативную игровую приставку Nintendo для майнинга криптовалюты.

В видео на канале Stacksmashing продемонстрировано, как оборудование от консоли Game Boy, выпущенный в 1989 году, можно использовать для добычи биткоинов.

Поскольку приставка предшествовала массовому интернету и была беспроводной, автор подключил плату микроконтроллера Raspberry Pi к порту связи Game Boy.

Также он приспособил USB-карту для того, чтобы установить соединение с узлом BTC, запущенным из его компьютера.

Кроме того, Stacksmashing написал собственный код майнинга и интегрировал программное обеспечение для игровой консоли, а затем запустил узел BTC на компьютере.

В результате на зеленом экране консоли увеличивались одноразовые номера, показывая, что установка пытается майнить криптовалюту.

Однако производительность составила примерно 0,8 хеша в секунду, тогда как современный майнер ASIC производит около 100 терахешей в секунду.

В пересчете на доллар при нынешнем курсе Bitcoin, доходность майнинга на Game Boy составит около двух долларов за 100 тысяч лет.

"Очевидно, добыча биткоинов на Game Boy – это совсем не прибыльно, но я многому научился, создавая это, и определенно получил массу удовольствия", – сказал автор ролика.

Ранее стало известно, что в Россию на 14 фурах из Китая привезли самую крупную разовую партию оборудования для майнинга общей мощностью 70 мегаватт.