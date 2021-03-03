Стоимость биткойна превысила 52 тыс долларов

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Биткойн в ходе торговой сессии вырос на 10,54% и достиг отметки в 52,5 тысячи долларов за единицу криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

К 16:07 по московскому времени стоимость биткойна составляла 52,380 тысячи долларов (+10,13%).

20 февраля цена за один биткойн превысила отметку в 57 тысяч долларов. Объем роста составил 2,02%.

Бурный рост цены биткойна спровоцировал один из твитов основателя компании Tesla Илона Маска. После его публикации о криптовалюте ее стоимость сразу же увеличилась на 19%, тенденция сохраняется до сих пор.