Стоимость биткойна достигла 64 тысяч долларов

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Биткойн в рамках торговой сессии вырос на 0,65%. Об этом сообщает портал "Финам".

Согласно аналитическим данным, стоимость криптовалюты достигла 64 тысяч долларов. Таким образом, биткойн обновил исторический максимум.

Накануне максимальная стоимость самой популярной криптовалюты мира обновилась впервые с 13 марта и составила более 62 тысяч долларов. Мартовское историческое значение не повышалось в связи с корректировкой курса биткойна.

По мнению резидента экспертного клуба Центра стратегических разработок (ЦСР) Акмаля Назирова, в концу текущей недели цена криптовалюты может достичь 65–70 тысяч долларов. При этом потенциал роста сохранится и в дальнейшем.

