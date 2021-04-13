Цена биткойна может достигнуть 65–70 тыс долларов к концу недели

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Потенциал роста котировок биткойна к концу текущей недели составляет 65–70 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на резидента экспертного клуба Центра стратегических разработок (ЦСР) Акмаля Назирова.
По его словам, обновление максимума постоянно сопровождается ликвидациями позиций трейдеров, ставящих на понижение. Именно поэтому стоимость может увеличиваться, пока маркетмейкер имеет объемы для скупки всех предложений на рынке.
Кроме того, он отметил, что в настоящее время есть много фундаментальных факторов роста цены биткойна и до уровня 70–80 тысяч долларов.
"Все больше крупных институциональных инвесторов и фондов начинают верить в будущее биткойна и других криптовалют, так как потенциал соответствующего рынка сегодня все более осязаем", – подчеркнул специалист.
Помимо этого, Назиров назвал причину продолжительного роста всех рынков, в частности рынка цифровых валют. По его словам, дело во вливаемых в поддержку граждан США денежных средствах, многие из которых направляют на фондовый рынок и рынок криптовалют.
В результате, по оценке эксперта, при цене биткойна более 60 тысяч долларов капитализация всего рынка криптовалют превысила 2 триллиона долларов. Эксперт также предупредил, что волатильность биткойна при этом не исчезает, цены могут варьироваться в диапазоне 3–5 тысяч долларов в короткие промежутки времени.
Ранее криптовалюта обновила исторический максимум, перемахнув за 60 тысяч долларов. Эксперты связали очередной скачок с принятием конгрессом США "Американского плана спасения".
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