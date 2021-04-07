Набиуллина дала совет начинающим инвесторам

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание начинающих инвесторов на то, что высокая доходность от вложений в активы известных компаний в прошлом еще не гарантирует прибыль в будущем. Об этом сообщает РИА Новости.
Также она предостерегла граждан от недиверсифицированных вложений и посоветовала пользоваться услугами профессионалов.
Набиуллина обратила внимание на сложившуюся тенденцию, при которой люди открывают брокерские счета и начинают приобретать популярные активы, которые ранее славились высокой доходностью.
"Как известно, предыдущая доходность – это не всегда гарантия будущей доходности", – напомнила она.
Кроме того, по ее словам, диверсифицированные вложения через фонды коллективного инвестирования помогут не разочароваться в фондовом рынке, так как их составляют профессионалы.
Ранее в Минфине заявили, что неопытные инвесторы не понимают разницы между короткими и длинными финансовыми инструментами, из-за чего совершают ошибки на бирже. Там отметили, что рынок акций подходит для накоплений на пенсию, но не годится для желающих быстро заработать на летний отдых.
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