Эксперт рассказал, сколько будет стоить биткойн к осени

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Снижение стоимости биткойна на торгах 25 марта более чем на 10% вполне естественно, в обозримой перспективе рост криптовалюты продолжится. Такое мнение в беседе с RT высказал президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

"Данная корректировка курса является естественной, поскольку слишком много событий произошло в последнее время, которые приводили к росту курса биткойна", – отметил эксперт.

Припачкин убежден, что за падением последует рост и уже к осени курс биткойна может приблизиться к 100 тысячам долларов.

Ранее сообщалось, что во время торгов 25 марта стоимость биткойна достигала отметки 51 057 долларов за единицу. Снижение превысило 10%.

Глава ВТБ Андрей Костин уверен, что у биткойна нет перспектив. Однако это не отменяет неизбежность развития цифровых валют, отметил специалист.