Глава ВТБ назвал биткойн обреченной валютой

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Глава ВТБ Андрей Костин счел неизбежным появление цифровых валют, однако выразил уверенность в обреченности биткойна. Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии с клиентами Private Banking.

Костин уточнил, что финансовая система ни одного государства не позволит существовать той или иной валюте без регулирования.

Также, по его словам, несмотря на высокую стоимость биткойна и все большую цифровизацию мира, у этой валюты нет перспектив.

"Каждая страна или группа стран, как ЕС, проводит свою денежно-кредитную политику, регулирует инфляцию, регулирует наличие денежной массы в стране. Государство, которое регулирует денежную массу, не может спокойно смотреть, как майнят деньги, это как фальшивомонетничество, мне всегда казалось", – сказал глава ВТБ.

Он подчеркнул, что, подобно другим странам, Россия пошла по пути создания собственной цифровой валюты.

Как много времени займет этот процесс и насколько удобными станут новые валюты, Костин пока ответить не смог. Он напомнил, что, несмотря на разговоры об уходе от наличных денег, все больше людей вновь возвращаются к кешу.

"Если это действительно будет удобно и приниматься во всем мире, тогда я думаю, что у цифровой валюты большое будущее. В целом, конечно, будущее за цифровой тематикой, я в этом не сомневаюсь", – заключил банкир.

Костин выразил готовность принять участие в разработке цифрового рубля, но лишь при условии, что кошельки клиентов будут находиться в банках, а расчеты будут вестись через ЦБ.

Ранее зампред ВТБ Вадим Кулик прогнозировал внедрение цифрового рубля через 2–4 года. Он добавлял, что одним из важных преимуществ использования цифрового рубля будет возможность осуществлять безналичные платежи в режиме офлайн.