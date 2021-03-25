Стоимость биткойна упала более чем на 10%

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Биткойн в ходе торговой сессии снижается более чем на 10%. Криптовалюта на данный момент достигла отметки 51,3 тысячи долларов за единицу. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Уточняется, что по состоянию на 15:20 по московскому времени биткойн падал в цене на 9,47% – до 51 408 долларов. Ранее показатель снижался более чем на 10%, достигая 51 057 долларов.

Более того, по данным CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, криптовалюта дешевела на 8,88%.

Ранее сообщалось, что биткойн обновил исторический максимум, перемахнув за 60 тысяч долларов. Эксперты связали очередной скачок с принятием конгрессом США "Американского плана спасения". В декабре биткойн стоил 20 тысяч, в январе – 30, а в феврале уже 50 тысяч долларов. За год он подорожал на 1 400%.