Стоимость биткойна достигла 62 тыс долларов за единицу

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Стоимость биткойна обновила исторический максимум. По последним данным, единица криптовалюты торгуется на отметке 62 тысячи долларов.
Согласно подсчетам биржи криптовалют Binance, биткойн вырос в стоимости на 3,1% по сравнению со значениями предыдущих суток и достиг отметки 62,7 тысячи долларов. Данные портала CoinMarketCap указывают на рост в 2,84%, что в денежном выражении равно 62,6 тысячи долларов.
Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 13 марта. Тогда биткойн стоил 61 844 доллара, после чего начал коррекционное снижение. К концу месяца стоимость криптовалюты снизилась почти на 23% и достигла 50,4 тысячи долларов.
По мнению президента Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрия Припачкина, ближе к осени курс биткойна может приблизиться к отметке 100 тысяч долларов за единицу. Мартовскую корректировку курса специалист назвал естественной и заявил, что падение стоимости криптовалюты было временным.
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