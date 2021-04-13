Специалист оценил перспективы роста курса биткойна

Фото: depositphotos/Fotofabrika
Сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов оценил перспективы роста курса биткойна, сообщает RT.
По его словам, все фундаментальные факторы, влияющие на валюту, остались без изменений. Смирнов также считает, что без откатов не бывает бесконечного роста.
"Мы прошли через небольшой период коррекции, который теперь может смениться снова периодом роста", – сказал он.
Специалист добавил, что биткойн обретает популярность на рынке благодаря притоку новых средств в экономику в связи с мерами по борьбе с последствиями пандемии, а также тому факту, что биткойн стал легитимным инвестиционным активом.
"Поэтому можно ожидать, что спрос на него в течение какого-то времени будет продолжаться, но, опять же, с обязательной оговоркой, что постоянного роста без коррекции не бывает", – добавил Смирнов.
Ранее сообщалось, что стоимость биткойна обновила исторический максимум. По последним данным, единица криптовалюты торгуется на отметке 62 тысячи долларов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: