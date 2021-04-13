Специалист оценил перспективы роста курса биткойна

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Сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов оценил перспективы роста курса биткойна, сообщает RT.

По его словам, все фундаментальные факторы, влияющие на валюту, остались без изменений. Смирнов также считает, что без откатов не бывает бесконечного роста.

"Мы прошли через небольшой период коррекции, который теперь может смениться снова периодом роста", – сказал он.

Специалист добавил, что биткойн обретает популярность на рынке благодаря притоку новых средств в экономику в связи с мерами по борьбе с последствиями пандемии, а также тому факту, что биткойн стал легитимным инвестиционным активом.

"Поэтому можно ожидать, что спрос на него в течение какого-то времени будет продолжаться, но, опять же, с обязательной оговоркой, что постоянного роста без коррекции не бывает", – добавил Смирнов.

Ранее сообщалось, что стоимость биткойна обновила исторический максимум. По последним данным, единица криптовалюты торгуется на отметке 62 тысячи долларов.