Песков рассказал, из-за чего происходит колебание цен

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что колебание цен происходит из-за конъюнктурных факторов. Он также добавил, что правительство работает с данным вопросом, это скрупулезный процесс.

До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что направил открытое письмо Владимиру Путину в преддверии саммита РФ-США, в котором призывает не поддаваться внешнему давлению, а также сменить социально-экономический курс страны.

"Но, наверное, нельзя закрывать глаза на то, как все-таки удалось руководству нашей страны организовать проход через катастрофически сложный пандемийный год в плане экономики, социально-экономического сектора, не у всех стран удалось настолько минимизировать негативные последствия этого кризиса мирового", – сказал представитель Кремля.

Песков также напомнил об успехах правительства и руководства страны в выполнении программ развития государства и самых различных отраслей.

Ранее Росстат зафиксировал ускоренный рост цен на картофель, капусту и лук. Вместе с этим, по подсчетам специалистов, рост цен на морковь и огурцы замедлился, также снизилась стоимость помидоров.

Также доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что в летние месяцы темп продовольственной инфляции, скорее всего, замедлится.