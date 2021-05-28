Эксперт прокомментировал прогноз Минсельхоза о дефиците яиц

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Президент международной консалтинговой компании AGRIFOOD Strategies Альберт Давлеев опроверг прогноз Минсельхоза, согласно которому в России не ожидается дефицита яиц.
По его словам, речь идет не о дефиците этого продукта, а о себестоимости производства, когда корма подорожали, как и все компоненты производства.
Давлеев отметил, что повышенный спрос на яйца приходится на Новый год и Пасху, которые в этом году уже прошли.
"Мы вступаем сейчас в полосу, которая производителям очень неприятна, это летние месяцы, когда потребление яйца резко схлопывается. В половину падает потребление яйца. В этот момент компании вынуждены работать до тех ресурсов, которые у них заложены в предыдущие месяцы. Говорить о том, что у нас дефицит – я бы это слово вообще не использовал", – рассказал Давлеев в интервью радио КП.
По его словам, в России стоимость куриных яиц начала снижаться.
"У нас были рекордные цены на прилавках, которые были ограничены совместным решением производителей и Минсельхоза, в районе 100 рублей", – добавил он.
Согласно данным Минсельхоза, ситуация на российском рынке птицеводческой продукции оценивается как стабильная, а дефицита куриных яиц не ожидается.
Отмечается, что благодаря мерам поддержки птицеводческой отрасли цены производителей на куриные яйца значительно снизились за последние несколько недель после роста, который наблюдался в начале этого года.
Ранее СМИ сообщили, что производители куриных яиц обратились в Минпромторг с просьбой решить проблему критического снижения закупочной цены на свою продукцию. По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, критический обвал закупочной стоимости может привести к дефициту яиц.
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