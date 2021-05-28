В Минсельхозе оценили сообщения о риске дефицита яиц

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Минсельхоз оценивает ситуацию на российском рынке птицеводческой продукции как стабильную и не ожидает дефицита яиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.

Отмечается, что благодаря мерам поддержки птицеводческой отрасли цены производителей на куриные яйца значительно снизились за последние несколько недель после роста, который наблюдался в начале этого года.

По данным на 26 мая, стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, второй категории – на 10,9%.

В Минсельхозе подчеркнули, что одной из причин такой динамики является замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры. Также в теплое время года производители экономят на отоплении и электроэнергии.

Ранее СМИ сообщили, что производители куриных яиц обратились в Минпромторг с просьбой решить проблему критического снижения закупочной цены на свою продукцию. По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, критический обвал закупочной стоимости может привести к дефициту яиц.

Снижение цены специалисты связывают с сезонным падением спроса на их товар. Отмечалось, что в то же время закупочные цены стали ниже себестоимости производства и издержек.

