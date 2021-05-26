В России подорожали овощи и гречка

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В России с 18 по 24 мая ускорился рост цен на картофель, капусту и морковь по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Согласно данным Росстата, огурцы и помидоры вновь подешевели.

"Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. Белокочанная капуста подорожала на 7%, морковь – на 5,2%, картофель – на 3,8%, лук репчатый – на 2,5%. Огурцы подешевели на 8,2%, помидоры – на 3,5%", – говорится в сообщении.

С 18 по 24 мая цены на гречку выросли на 0,7%. За предыдущий период они увеличились на 0,6%, а с начала года цены поднялись на 6,7%.

За указанный период в 19 субъектах цены на сахар выросли на 0,1–0,5%, в восьми – на 0,6–0,9%, в пяти – на 1–2%.

"Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 2,3%, в том числе в 13 субъектах Российской Федерации – на 0,1–0,9%, в 20 субъектах – на 1–2,3%, в 22 субъектах – на 2,4–4,9%, в 14 субъектах – на 5–15,7%", – говорится в сообщении.

Ранее торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила ввести целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.