В России подорожали овощи и гречка

Фото: Depositphotos/elenathewise
В России с 18 по 24 мая ускорился рост цен на картофель, капусту и морковь по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Согласно данным Росстата, огурцы и помидоры вновь подешевели.
"Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. Белокочанная капуста подорожала на 7%, морковь – на 5,2%, картофель – на 3,8%, лук репчатый – на 2,5%. Огурцы подешевели на 8,2%, помидоры – на 3,5%", – говорится в сообщении.
С 18 по 24 мая цены на гречку выросли на 0,7%. За предыдущий период они увеличились на 0,6%, а с начала года цены поднялись на 6,7%.
За указанный период в 19 субъектах цены на сахар выросли на 0,1–0,5%, в восьми – на 0,6–0,9%, в пяти – на 1–2%.
"Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 2,3%, в том числе в 13 субъектах Российской Федерации – на 0,1–0,9%, в 20 субъектах – на 1–2,3%, в 22 субъектах – на 2,4–4,9%, в 14 субъектах – на 5–15,7%", – говорится в сообщении.
Ранее торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила ввести целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: