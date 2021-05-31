Эксперт рассказал, когда в России снизятся цены на продукты

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
В летние месяцы темп продовольственной инфляции, скорее всего, замедлится, рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова, передает агентство "Прайм".
Она также отметила, что в августе и сентябре цены на плодоовощную продукцию обычно падают, а затем динамику будет определять качество и количество собранного урожая. Эксперт не исключила сезонные колебания и в стоимости непродовольственных товаров.
Долгова также отметила, что к нормальным темпам инфляции удастся вернуться не раньше, чем начнет развиваться конкуренция в производстве и торговле.
По ее словам, отлаженные ранее механизмы работы бизнеса нарушила пандемия. Из-за этого выросли мировые цены на основные группы сырьевых товаров, включая древесину, металлы и даже готовую продукцию.
Ранее Росстат зафиксировал ускоренный рост цен на картофель, капусту и лук. Вместе с этим, по подсчетам ведомства, рост цен на морковь и огурцы замедлился, также снизилась стоимость помидоров.
Москвичам рассказали, как изменились цены на сыр
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