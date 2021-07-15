Партия "Яблоко" попросила Путина ввести нерабочие дни из-за ситуации с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил Владимиру Путину обращение, в котором просит президента на две недели ввести режим нерабочих дней из-за роста смертности от коронавируса, а также принять меры по поддержке экономики и граждан. Об этом сообщает пресс-служба партии.
По словам Рыбакова, вакцинация в России идет значительно медленнее, чем в других странах, при этом по смертности она занимает третье место после Индии и Индонезии. Политик считает, что частичные ограничения, в отличие от тотального локдауна, не способны оказать эффективное влияние на распространение вируса.
Он предлагает компенсировать работодателям расходы на заработные платы, налоги и страховые платежи за счет средств Фонда национального благосостояния, а также обеспечить сотрудников предприятий на период "вынужденного отпуска" зарплатой в размере не менее половины среднего месячного дохода.
Рыбаков также считает необходимым ввести специальные программы поддержки самозанятых, ИП, малого и среднего бизнеса, которые покроют не только вышеперечисленные траты, но и арендные платежи и другие выпадающие доходы.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на территории РФ возник резкий рост количества заболеваний коронавирусом, однако на примере Москвы можно сделать вывод о стабилизации процесса, поэтому вводить в России локдаун или ужесточать меры против COVID-19 необходимости нет.
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