Российский бизнес оценил готовность к локдауну

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Половина предпринимателей в России (51,5%) ждут повторного локдауна из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса бизнесменов, организованного сервисом онлайн-исследований Oprosso.

Участниками опроса стали 1,5 тысячи человек из пяти крупнейших российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани. Они заняты в работе розничных предприятий, сфере услуг, финансовом секторе, а также на малых предприятиях.

62,3% респондентов рассказали, что уже подготовились к такому развитию событий. Около трети (28%) представителей бизнеса уверены, что дистанционная работа в течение нескольких месяцев не нанесет ущерб компании.

В то же время 23,5% смогут работать без потерь бессрочно, а 21% рассказали, что готовы проработать так всего несколько недель. Еще 9% опрошенных считают, что их бизнес сможет продержаться на дистанционной работе порядка полугода. В то же время для 18% удаленный формат без потерь невозможен.

Говоря о том, что помогает подготовиться к новому локдауну, представители бизнеса назвали опыт прошлой весны. Также выяснилось, что 48% респондентов и после не стали возвращаться сотрудников на рабочие места, но сохранили удаленный формат. 81% опрошенных считают, что ИТ-системы их бизнеса готовы к полноценной удаленной работе.

Не готовы к повторному локдауну производство и розничные продажи, а также отдельные сотрудники. Факторами риска опрошенные назвали падение спроса, потерю лояльных клиентов и сокращение персонала.

73% предпринимателей хорошо относятся к необходимости привить сотрудников: в 42% компаний введены материальные меры поддержки для тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции.

Ранее Сергей Собянин заявил, что не исключает введения локдауна в столице. Это может произойти, если городские предприятия не выполнят требования о вакцинации от коронавируса 60% своих сотрудников.

