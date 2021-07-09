Собянин не исключил введения локдауна в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве может быть введен новый локдаун, если городские предприятия не выполнят требования о вакцинации от коронавируса 60% своих сотрудников. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Если они сами (заведения общепита, торговли и услуг. – Прим. ред.) не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Исход такой – локдаун, полное закрытие", – сказал мэр, отметив, что власти стремятся избежать подобных мер.

Он также отметил, что в последние несколько дней в Москве количество желающих привиться достигло 110 тысяч человек в сутки, при этом мощности пунктов вакцинации рассчитаны на 150–160 тысяч человек в день.

Ранее Собянин заявлял о том, что ситуация с COVID-19 в столице остается смертельно опасной, несмотря на внешнее улучшение. Он отмечал, что это связано со способностью коронавируса маскироваться под ОРВИ и протекать бессимптомно.

