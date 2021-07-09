Собянин не исключил введения локдауна в Москве

21:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве может быть введен новый локдаун, если городские предприятия не выполнят требования о вакцинации от коронавируса 60% своих сотрудников. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Если они сами (заведения общепита, торговли и услуг. – Прим. ред.) не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Исход такой – локдаун, полное закрытие", – сказал мэр, отметив, что власти стремятся избежать подобных мер.
Он также отметил, что в последние несколько дней в Москве количество желающих привиться достигло 110 тысяч человек в сутки, при этом мощности пунктов вакцинации рассчитаны на 150–160 тысяч человек в день.
Ранее Собянин заявлял о том, что ситуация с COVID-19 в столице остается смертельно опасной, несмотря на внешнее улучшение. Он отмечал, что это связано со способностью коронавируса маскироваться под ОРВИ и протекать бессимптомно.
Москва преодолела отметку в 105 тыс вакцинированных человек в сутки – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: