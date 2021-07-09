Ситуация с COVID-19 в Москве остается смертельно опасной – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице остается смертельно опасной, несмотря на внешнее улучшение.

По его словам, это связано со способностью коронавируса маскироваться под ОРВИ и протекать бессимптомно.

"Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остается крайне сложной, тяжелой и, я бы сказал, для многих смертельно опасной. Поэтому, конечно, надо беречь себя и соблюдать требования Роспотребнадзора, во-первых, а во-вторых, конечно, максимально пройти вакцинацию", – заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее мэр сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. При этом прогнозировать дальнейший спад заболеваемости в столице он бы не взялся, поскольку госпитализированных много. Собянин подчеркнул, что это вызывает тревогу.

Он призвал продолжать активную вакцинацию в столице, а также придерживаться тех правил, которые выработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора.

