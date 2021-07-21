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Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум с июля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Цена бензина Аи-95 на бирже выросла за день на 0,6% и достигла 59,85 тысячи рублей за тонну. Таким образом, было обновлено рекордное значение за 3 июля 2020 года – 59,78 тысячи рублей за тонну.

Аналогично обновилась биржевая стоимость бензина Аи-92, причем уже третий день подряд. Рост также составил 0,6% и достиг 57,06 тысячи рублей за тонну.

Ранее вице-президент по стратегическому развитию компании "Лукойл" Леонид Федун заявил, что снижение цен на бензин в России зависит от курса национальной валюты. Ее укрепление позволит удешевить топливо.