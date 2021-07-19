Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара

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На лондонской бирже ICE ускорила падение стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года. Она снизилась до 70,9 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 14:52 по московскому времени.

В последний раз цена Brent находилась ниже 71 доллара за баррель 10 июня текущего года.

В начале июля фьючерсы Brent с поставкой в сентябре 2021 года торговались на отметке 77,08 доллара за баррель. Сообщалось, что этот показатель был достигнут впервые с октября 2018 года.

Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, на данный момент страны не обсуждают возможность продления сделки ОПЕК+. Возможность может предоставиться в рамках встречи участников соглашения.