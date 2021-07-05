Цена нефти Brent превысила отметку 77 долларов за баррель

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Цена нефти марки Brent поднялась выше 77 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Нынешний показатель был зафиксирован впервые с 30 октября 2018 года. Стоимость фьючерса с поставкой в сентябре 2021 года составила 77,08 доллара за баррель. Это превышает данные к закрытию предыдущей сессии на 1,19%.
Одновременно дорожает и нефть марки WTI. К вечеру 5 июля ее стоимость составила порядка 75,36 доллара за баррель.
По оценкам экспертов, изменения на рынке связаны с временной отменой переговоров по ОПЕК+.
Ранее в июне цена нефти Brent поднималась выше 76 долларов за баррель. На таком уровне торговались фьючерсы на топливо с поставкой в августе 2021 года.
Цена нефти марки Brent достигла максимума за два года
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