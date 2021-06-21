Новак оценил возможность продления сделки ОПЕК+

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Вице-премьер Александр Новак прокомментировал возможность продления сделки ОПЕК+. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал Новак, на данный момент конкретных предложений по продлению сделки не поступало.

"Мы посмотрим это через 10 дней, в принципе у нас есть разные варианты – и на один месяц принять, и на несколько месяцев. Можем и на более долгосрочный период", – сказал вице-премьер.

Он добавил, что вопрос о продлении сделки будет обсуждаться с коллегами по соглашению.

Уточняется, что встреча стран – членов соглашения ОПЕК+ запланирована на 1 июля. На предыдущих переговорах 1 июня было решено сохранить прежние параметры сделки, увеличив добычу в июле.

В апреле участники ОПЕК+ договорились о плавном восстановлении добычи нефти. В результате нового соглашения страны – участницы ОПЕК+ вошли в общий график.