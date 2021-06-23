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Экономика

18:02

Цена нефти марки Brent превысила 76 долларов за баррель

экономика

Фото: depositphotos/solarseven

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,62%. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным торгов, в денежном эквиваленте речь идет о 76,02 доллара за баррель.

К 17:37 рост стоимости топлива замедлился на уровне 75,82 доллара за баррель. При этом зафиксированная отметка на 1,52% превысила уровень закрытия предыдущей сессии торгов.

Ранее цена марки нефти Brent превышала 76 долларов за баррель еще в октябре 2018 года. Выше 75 долларов топливо торговалось в апреле 2019 года.

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