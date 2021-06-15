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Экономика

14:09

Цена нефти марки Urals поднялась выше 70 долларов за баррель

экономика

Фото: depositphotos/carloscastilla

Цена нефти марки Urals поднялась выше 70 долларов за баррель впервые за два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

Таким образом, цена Urals выросла до 70,1 доллара за баррель. Последний раз она поднималась выше этой отметки 22 мая 2019 года.

Ранее цена нефти марки Brent поднялась выше 73 долларов за баррель впервые с мая 2019 года. Стоимость августовских фьючерсов североморской нефти Brent достигла 73,09 доллара за баррель, показав рост в 0,74%.

Между тем июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,28%, достигнув отметки 71,19 доллара за баррель

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