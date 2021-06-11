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Цена нефти марки Brent поднялась выше 73 долларов за баррель впервые с мая 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость августовских фьючерсов североморской нефти Brent достигла 73,09 доллара за баррель, показав рост в 0,74%. Между тем июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,28%, достигнув отметки 71,19 доллара за баррель

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов предположил, что цена на нефть вряд ли в скором времени дойдет до отметки 100 долларов за баррель.

По его прогнозу, в ближайшие 2–3 года цены будут держаться на уровне 50–60 долларов.

